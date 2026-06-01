Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Erlach - Sechs tote Meerschweinchen - Nachtragsmeldung

Renchen, Erlach (ots)

Im Fall der am Freitag vor Pfingsten zu Tode gekommenen Meerschweinchen konnten die Ermittler des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt neue Erkenntnisse gewinnen. Tierärztliche Untersuchungen deuten mit einer großen Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass die Nagetiere durch den Riss eines Beutegreifers, zum Beispiel eines Fuchses, getötet wurden. Laut der Einschätzung der Experten wurden an allen sechs Meerschweinchen die typischen Verletzungen durch den Biss eines Tieres festgestellt. Die Beamten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt warten nun noch auf das schriftliche Gutachten der Untersuchungsstelle.

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Pressemitteilung vom 26.05.2026, 12:28 Uhr

Renchen, Erlach - Polizei bittet um Hinweise (FOTO)

Renchen, Erlach Warum und wie sechs Meerschweinchen am Freitag vor Pfingsten (22. Mai 2026) in der Renchener Straße zu Tode gekommen sind, ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Untersuchungen von Veterinären. Fest steht, dass die Eigentümerin der Tiere am Freitagmorgen voller Bestürzung sechs tote Meerschweinchen in und außerhalb ihres beschädigten Geheges im Garten vorgefunden hat. Um die Umstände des Vorfalls aufzuklären, haben die Beamten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Tod der Meerschweinchen entsprechende Beobachtungen gemacht oder etwas gehört haben, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

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