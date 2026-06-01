Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Eisental - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Zeugenaufruf

Bühl, Eisental (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag soll es gegen 1.35 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Altschweierer Straße in Eisental gekommen sein. Bislang unbekannte Täter schlugen offenbar eine Terrassentür ein, um sich so Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Ob die unbekannten Personen tatsächlich in das Wohnhaus gelangten, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beamte der Kriminalpolizei Rastatt haben die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch oder zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 zu melden.

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