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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Eisental - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Zeugenaufruf

Bühl, Eisental (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag soll es gegen 1.35 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Altschweierer Straße in Eisental gekommen sein. Bislang unbekannte Täter schlugen offenbar eine Terrassentür ein, um sich so Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Ob die unbekannten Personen tatsächlich in das Wohnhaus gelangten, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beamte der Kriminalpolizei Rastatt haben die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch oder zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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