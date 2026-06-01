Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach, Kirnbach, B294 - Gegen Felswand geprallt und überschlagen

Wolfach, Kirnbach (ots)

Am Montagvormittag ist es gegen 11.20 Uhr zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall eines 68-jährigen Hyundai-Fahrers auf der B294 zwischen Hausach und Wolfach gekommen. Der Mann sei aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen einen Felsen geprallt. Anschließend soll das Auto mit dem Dach liegend zum Stillstand gekommen sein. Die Straße war zeitweise nur einseitig befahrbar, weshalb der Verkehr von Polizeibeamten geregelt wurde. Der 68-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Ob die Ursache für den Unfall auf einen medizinischer Grund zurückzuführen ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeipostens Wolfach auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hausach unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/lb

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