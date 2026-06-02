Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau, Gaggenau - Verfolgungsfahrt endet in mehreren Kollisionen mit Polizeifahrzeug - Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Loffenau, Gaggenau (ots)

Der Versuch einer Kontrolle eines 39-jährigen Autofahrers wegen seiner auffälligen Fahrweise, endete am Montagabend im Raum Gaggenau nach einer brisanten Verfolgungsfahrt in mehreren Kollisionen mit einem Polizeifahrzeug.

Gegen 21 Uhr wurde im Bereich Loffenau ein Mazda-Fahrer gemeldet, der durch seine Fahrweise aufgefallen sei. Als dieser aus Richtung Bad Herrenalb kommend gesichtet werden konnte, versuchten Beamte des Polizeireviers Gaggenau, den Fahrer am Ortseingang von Loffenau zu stoppen. Dieser hielt jedoch nicht an und durchfuhr anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit die Ortsdurchfahrt in Richtung Gernsbach.

Am Ortsausgang gelang es einem der beiden verfolgenden Streifenwagen, den Mazda zu überholen, um ihn hierdurch zum Anhalten zu bewegen. Der 39-Jährige überholte daraufhin den vorderen Streifenwagen, geriet dabei auf den Grünstreifen und fuhr gegen die rechte Seite des Polizeiautos. Im weiteren Verlauf befuhr er Straßen innerhalb geschlossener Ortschaften teilweise mit deutlich mehr als 100 Stundenkilometern, wobei ihn auch mehrere rote Ampeln nicht aufhielten.

Die Verfolgungsfahrt setzte sich anschließend bis zur B462 fort. In Höhe der Ortschaft Hörden konnte der Mazda wieder vom zuvor touchierten Streifenwagen überholt werden. Der 39-Jährige wendete daraufhin umgehend und fuhr zurück in Richtung Gernsbach, wo er auf der Höhe einer Tankstelle erneut die Fahrtrichtung wechselte und seinen Wagen wieder in Richtung Gaggenau steuerte.

In der Nähe der Abfahrt Ottenau gelang es den Gaggenauer Beamten schließlich, den Fahrer zu stoppen. Nachdem einer der Polizisten für die Kontrolle aus seinem Fahrzeug gestiegen war, setzte der Mazda-Lenker zurück und gab erneut Gas. Dabei hielt er direkt auf den Polizeibeamten zu. Der Beamte musste zur Seite ausweichen, um nicht erfasst zu werden. Gleichzeitig sprühte er mit seinem Pfefferspray durch das geöffnete Fahrerfenster des Mazda. Der Enddreißiger setzte seine Flucht indessen fort und rammte ein weiteres Mal das bereits touchierte Polizeifahrzeug.

Der Mann fuhr nun weiter in Richtung Gaggenau, wo er auf Höhe der Abfahrt Gaggenau-Mitte durch den beschädigten Streifenwagen erneut überholt werden konnte. Zusammen mit dem zweiten Streifenwagen konnte der Mazda erneut zum Stillstand gebracht werden. Dabei fuhr der 39-Jährige in die linke Seite des Polizeiautos und kollidierte zudem mit der Leitplanke.

Beim Mazda-Fahrer konnte anschließend eine Alkoholkonzentration von rund zwei Promille festgestellt werden. Bei der Verfolgungsfahrt war neben den Streifenfahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber involviert.

Weder die Polizeibeamten noch der Mazda-Fahrer wurden bei dem Einsatz verletzt. Der Schaden am Mazda wird auf 700 Euro geschätzt, der Schaden am beschädigten Streifenwagen beträgt nach aktuellen Schätzungen 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Im Verlauf der Verfolgungsfahrt entging der Mazda-Fahrer mehrmals nur knapp einer Frontalkollision mit dem Gegenverkehr. Hierdurch gefährdete Verkehrsteilenehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07221 97230-0 mit den Ermittlern des Verkehrsdienstes Baden-Baden in Verbindung zu setzen.

/lh

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