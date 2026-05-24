Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Beinaheunfall gesucht

Saalfeld (ots)

Am 23.05.2026 gegen 23:45 Uhr kam es auf der B85 auf Höhe der Abfahrt Saalfeld Pestalozzistraße beinahe zu einem Verkehrsunfall. Ein blauer Ford Focus befuhr die B85 aus Richtung Gorndorf kommend in Richtung Rudolstadt und fuhr dabei auf der falschen Fahrbahnhälfte. Ein ihm entgegenkommender PKW konnte den Unfall nur durch ein Ausweichen verhindern. Das im Gegenverkehr fahrende Fahrzeug konnte durch einen Streifenwagen unter Nutzung von Blaulicht und Sirene gestoppt werden, da dieser sich hinter dem ausweichenden Fahrzeug befand. Es wird vermutet, dass die Insassen aufgrund der Anwesenheit des Streifenwagens keinen Notruf absetzten. Die Insassen werden für das eingeleitete Strafverfahren aber dringend als Zeugen gesucht. Die Zeugen werden gebeten sich unter dem Aktenzeichen 0127531/2026 bei der Polizeiinspektion Saalfeld zu melden.

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