Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Versuchter Raub eines E-Scooters, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zu einem versuchten Raubdelikt soll es am Dienstagabend in der Franz-Volk-Straße gekommen sein. Gegen 18.30 Uhr soll eine männliche Person eine 14-Jährige, bei ihrem Versuch ihren E-Scooter abzuschließen, zu Boden gestoßen und ihr den E-Scooter abgenommen haben. Der unbekannte Mann wollte offenbar anschließend mit dem Scooter die Flucht ergreifen, als er jedoch tatortnah durch einen aufmerksamen Zeugen gestellt wurde. Dabei fiel der E-Scooter zu Boden und der Tatverdächtige ergriff ohne Beute in unbekannte Richtung die Flucht. Der Mann wird als 180 Zentimeter groß mit normaler Statur und dunkelhäutig beschrieben. Zudem soll der Tatverdächtige eine Dreadlocks-Frisur mit auffällig grauen oder blonden Haarspitzen gehabt haben. Die Haare seien zu einem Zopf nach hinten gebunden gewesen. Der Flüchtende soll einen auffällig großen Rucksack mitgeführt und ein T-Shirt sowie eine lange, dunkle Jogginghose getragen haben. Weitere Zeugen oder wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21 - 2820 bei der Kriminalpolizei.

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