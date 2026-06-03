Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Ottenhöfen - Lange Verfolgungsfahrt endet in Unfall mit Polizeifahrzeug

Achern, Ottenhöfen (ots)

Eine beabsichtigte Kontrolle eines Autofahrers entwickelte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einer Verfolgungsfahrt, die ihr Ende in einem Unfall mit einem Polizeifahrzeug fand. Der 17-jährige Fahrer eines VW sollte gegen 3:30 Uhr im Bereich Achern wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert werden. Weil er den Aufforderungen zum Anhalten mit eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und der Leuchtschrift "Stopp Polizei" nicht nachkam, nahm die Streife die Verfolgung auf. Die Fahrt des Minderjährigen führte über die L87 nach Kappelrodeck, wobei der Fahrer mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und auch das Rotlicht einer Ampel missachtete. Angekommen in Kappelrodeck flüchtete der VW-Fahrer weiter in Richtung Ottenhöfen. Dort kollidierte er mit einem Streifenwagen, der auf der Straße platziert wurde, um ein Vorbeifahren zu verhindern. Die durch die Kollision beendete Verfolgungsfahrt erstreckte sich über eine Strecke von etwa 16 Kilometern. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand - bislang sind keine gefährdeten Verkehrsteilnehmer bekannt. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Streifenwagen dürfte mit rund 20.000 Euro doppelt so hoch ausfallen. Gegen den 17-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wird überdies wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs ermittelt.

/lh

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