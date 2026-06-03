POL-OG: Rastatt - Aus Murg geborgen - Nachtragsmeldung
Rastatt (ots)
Im Zusammenhang mit der am Sonntag (31. Mai 2026) in der Murg geborgenen Leiche hat am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden eine Obduktion stattgefunden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 32 Jahre alten Mann aus Rastatt. Die Autopsie hat keine erkennbaren Hinweise auf eine Gewalteinwirkung ergeben. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte darauf vor, dass der Tod des Mannes im Zusammenhang mit einer Straftat steht.
/wo
Pressemitteilung vom 31.05.2016, 17 Uhr
Rastatt - Aus Murg geborgen
Rastatt Am heutigen Sonntagmorgen gegen 08:45 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Fußgänger eine leblose Person unter Wasser im Flusslauf der Murg. Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte die Person in der Folge nur noch tot geborgen werden.
Die Beamten der Kriminalpolizei haben, unter Hinzuziehung von Kriminaltechnikern, die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls sowie zur Identität des Verstorbenen aufgenommen. Bei dem Toten handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann.
Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.
Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0781/21-2820 in Verbindung zu setzen.
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