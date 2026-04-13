Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Sonntag (13.04.2026) konnten Polizisten in Erfurt zwei Einbrecher auf frischer Tat stellen. Die beiden 20 und 22 Jahre alten Täter brachen gegen 03:30 Uhr in ein Einkaufszentrum im Erfurter Norden ein. Mit Gewalt öffneten sie zwei Tresore und stahlen Bargeld und Bonbons im Gesamtwert von knapp 300 Euro. Auf ihrem Diebeszug lösten die beiden Männer die Alarmanlage des Centers aus. Hinzugerufene Polizisten konnten die Einbrecher im Rahmen einer Fahndung vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren am Tatort. Die beiden Männer wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)

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