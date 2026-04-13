Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe nutzen hilflose Lage aus

Erfurt (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (12.04.2026) versuchten zwei Männer in Erfurt die Hilflosigkeit eines schlafenden Mannes auszunutzen. Der 32-Jährige war betrunken im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle am Anger eingeschlafen. Dies bemerkten zwei 21- und 23-jährige Männer und machten sich gegen 03:00 Uhr schamlos die Gunst der Stunde zu nutze. Sie stahlen aus der Jacke des Schlafenden das Portemonnaie samt Geldkarten und Dokumente. Außerdem entwendeten sie das Smartphone und die Armbanduhr des Geschädigten. Die Täter rechneten allerdings nicht damit, dass ihre Tat beobachtet wurde und Polizisten ihrem Diebeszug ein vorzeitiges Ende bereiteten. Daraufhin versuchten sie ihre Beute zu verstecken. Der 23-jährige Tatverdächtige wagte einen Fluchtversuch, dieser konnte aber schnell durch die Beamten verhindert werden. Die beiden Diebe wurden im Zuge der Anzeigenaufnahme zu einer Polizeidienststelle gebracht. Der Geschädigte wurde vor Ort medizinisch versorgt und blieb glücklicherweise unverletzt. Die Täter müssen sich nun wegen der Ausnutzung von Hilflosigkeit in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (SO)

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