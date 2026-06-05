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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Versuchter Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es gegen 23:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Umweger Straße in Steinbach. Nach ersten Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher gewaltsam durch ein Küchenfenster in das Haus einzudringen. Als die Bewohnerin durch Geräusche auf die Tat aufmerksam wurde und nach dem Rechten sehen wollte, soll der Unbekannte fluchtartig das Weite gesucht haben. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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