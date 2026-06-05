Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Versuchter Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es gegen 23:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Umweger Straße in Steinbach. Nach ersten Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher gewaltsam durch ein Küchenfenster in das Haus einzudringen. Als die Bewohnerin durch Geräusche auf die Tat aufmerksam wurde und nach dem Rechten sehen wollte, soll der Unbekannte fluchtartig das Weite gesucht haben. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/jg

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