PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Verkehrsunfall bei regennasser Fahrbahn

Seebach (ots)

Ein 20-jähriger Tesla-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr mit seinem Auto auf der L87/K5363 von Seebach kommend in Fahrtrichtung B500 Sasbachwalden unterwegs, als er in Folge von nicht auf die regennasse Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit, alleinbeteiligt ins Schleudern geriet und über etwa zehn Meter hinweg die Leitplanke touchierte. Im Anschluss wurde er nach links abgewiesen und kam auf abschüssigem Gelände zwischen einer Schutzplanke und einem Baum zum Stehen. Der 20-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Zur Bergung des Teslas musste ein Abschleppdienst beauftragt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 08:50

    POL-OG: Achern, L87 - Nach Verkehrsunfall geflüchtet, Zeugen gesucht

    Offenburg (ots) - Am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr kam es im Kreisverkehr nahe der Autobahnausfahrt Achern zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr aus Richtung Rheinau kommend in den östlichen Kreisverkehr der L87 ein und missachtete die Vorfahrt eines 39-Jährigen, der sich mit seinem Audi A6 bereits im Kreisverkehr befand und die ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 16:03

    POL-OG: Offenburg - Auseinandersetzung eskaliert / 2. Nachtragsmeldung

    Offenburg (ots) - Durch die mittlerweile durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen, konnte ein mutmaßlicher Tatablauf zu den Vorfällen zwischenzeitlich rekonstruiert werden. So soll sich die angegriffene 3er-Gruppe und andere Zeugen am Badesee aufgehalten haben, als sie auf die beiden Beschuldigten und einen weiteren Begleiter trafen. Dabei entwickelte sich ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 15:24

    POL-OG: Lahr - Körperverletzung und Beleidigung, Zeugenaufruf

    Lahr (ots) - Nachdem eine 11- und eine 14-Jährige am Montagnachmittag in Lahr offenbar grundlos beleidigt und anschließend körperlich angegangen worden sein sollen, suchen die Beamten des Haus des Jugendrechts in Lahr nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die beiden Mädchen am Montag gegen 18:20 Uhr im Bereich des Rathauses auf, als sie von einer Gruppe aus sechs bis sieben Mädchen im Alter von etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren