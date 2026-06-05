Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Verkehrsunfall bei regennasser Fahrbahn

Seebach (ots)

Ein 20-jähriger Tesla-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr mit seinem Auto auf der L87/K5363 von Seebach kommend in Fahrtrichtung B500 Sasbachwalden unterwegs, als er in Folge von nicht auf die regennasse Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit, alleinbeteiligt ins Schleudern geriet und über etwa zehn Meter hinweg die Leitplanke touchierte. Im Anschluss wurde er nach links abgewiesen und kam auf abschüssigem Gelände zwischen einer Schutzplanke und einem Baum zum Stehen. Der 20-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Zur Bergung des Teslas musste ein Abschleppdienst beauftragt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/lb

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