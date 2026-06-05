Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (03.06.2026) war ein 28-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen und ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit dem Auto in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 20.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 28-Jährigen aufgrund eines Handyverstoßes und stellten dabei fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem nahmen die Beamten einen drogentypischen Geruch wahr. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis.

Die Beamten fanden in dem Fahrzeug des 28-jährigen zudem unterschiedliche Betäubungsmittel und Zubehör.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 28-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen.

Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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