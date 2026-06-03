Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / FR München / AS Dasing - Am Dienstag (02.06.2026) kam es zu einem Unfall auf der A8. Gegen 19.00 Uhr verlor ein 33-Jähriger offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Auto und stieß alleinbeteiligt gegen die Außenschutzplanke. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde der rechte und mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung München für rund eine Stunde gesperrt. Der 33-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

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