Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (01.06.2026) kam es zu einem Callcenterbetrug mit neuer Betrugsmasche in der Viktoriastraße. Gegen 10.00 Uhr rief ein bislang unbekannter Täter bei einem 68-Jährigen an. Dieser forderte 12.000 Euro Glücksspielschulden auf Win24. Andernfalls würde sein Konto gepfändet. Um der Pfändung zu entgehen verlangte der Täter insgesamt rund 7.000 Euro. Kurze Zeit später meldete sich erneut eine zunächst unbekannte Täterin bei dem 68-Jährigen und vereinbarte ein Treffen zur Geldübergabe. Der 68-Jährige schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei. Die Polizei nahm daraufhin eine 77-jährige Tatverdächtige fest, die das Geld bei dem Mann abholen wollte. Die 77-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs gegen die unbekannten Täter.

Zudem hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen: - Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis. - Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage. - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110. - Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst. Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

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