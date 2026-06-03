Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Diebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Montag (01.06.2026), 19:00 Uhr, bis Dienstag (02.06.2026), 06:30 Uhr, kam es in einer Apotheke in der Bleicherbreite zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter warfen mit einem Gullydeckel eine Fensterscheibe ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der genaue Sachschaden wird noch ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3310 entgegen

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