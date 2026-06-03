PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Diebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Montag (01.06.2026), 19:00 Uhr, bis Dienstag (02.06.2026), 06:30 Uhr, kam es in einer Apotheke in der Bleicherbreite zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter warfen mit einem Gullydeckel eine Fensterscheibe ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der genaue Sachschaden wird noch ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3310 entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 14:46

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

    Augsburg (ots) - Oberhausen - In der Zeit von Montag (01.06.2026), 18.15 Uhr, bis Dienstag (02.06.2026), 05.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti in der Auerbachstraße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter besprühten die rechte Seitenwand, die Scheiben sowie die hintere Tür von einem Bus. Dieser war am Straßenrand geparkt. Es entstand ein ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 14:45

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (02.06.2026) fuhr ein 47-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Georg-Brach-Straße. Gegen 07.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 47-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest. Zudem hielt er in seiner Hand eine Prosecco Dose. Ein Atemalkoholtest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren