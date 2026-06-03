Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (02.06.2026) fuhr ein 47-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Georg-Brach-Straße. Gegen 07.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 47-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest. Zudem hielt er in seiner Hand eine Prosecco Dose. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Auf Nachfrage gab er an, seinen Führerschein bereits abgegeben zu haben. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 47 -jährigen Mann. Der Mann besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

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