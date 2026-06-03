Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Dienstag (02.06.2026) kam es in der Familie Einstein Straße in Augsburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Gegen 16.30 Uhr gerieten offenbar zunächst zwei Gruppen mit jeweils mehreren Personen in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf setzte eine unbekannte männliche Person aus einer der Gruppen ein Pfefferspray ein. Aus selbiger Gruppe zeigte ein 18-Jähriger eine Schreckschusspistole vor. Anschließend entfernte sich diese Gruppe mit einem Auto. Die andere Gruppe entfernte sich fußläufig. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das von Zeugen beschriebene Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Gersthofen angehalten werden. Im Fahrzeug stellten die Beamten drei Personen fest. Bei der Durchsuchung wurde eine Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt. Die Hintergründe und genauen Umstände der Auseinandersetzung werden derzeit von der Polizei geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen einen unbekannten Täter und gegen einen 18-Jährigen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Der 18-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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