Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Räuberischer Diebstahl ++ Diebstahl vom Boot ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall ++ Glätteunfall auf der Autobahn ++

Leer - Räuberischer Diebstahl

Am Donnerstag gab es in einem Lebensmittelgeschäft in der Ubbo-Emmius-Straße in Leer einen Polizeieinsatz. Gegen 15:40 Uhr wurde durch Mitarbeiter des Marktes eine 22-jährige Frau festgestellt, die sich aufgrund eines bestehenden Hausverbotes nicht im Geschäft hätte aufhalten dürfen. Als eine 24-jährige Mitarbeiterin die Frau darauf hinwies, flüchtete die 22-Jährige. Hierbei schubste sie die 24-Jährige zu Boden, welche dadurch leicht verletzt wurde. Die 22-jährige Beschuldigte konnte jedoch durch weiteres Personal an der Fortsetzung der Flucht gehindert werden. Bei der Frau konnte letztlich geringwertiges Diebesgut festgestellt werden. Sie wurde durch Polizeikräfte zur Polizeidienststelle gebracht, um weitere Maßnahmen durchzuführen. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

Leer - Diebstahl vom Boot

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend bis Donnerstagmorgen kam es zu einem Diebstahl in der Ledastraße in Leer. Derzeit noch unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zu einem an einer Anlegestelle befestigten Boot. Im Inneren des Bootes wurden diverse Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weener - Verkehrsunfallflucht

In Weener kam es am Donnerstag gegen 14:00 Uhr zu einer Verkehrsstraftat. Eine unbekannte Fahrzeugführerin eines Pkw's mit dunkelgrüner Farbe wollte von einem Grundstück auf die Alte Bahnhofstraße fahren, übersah hierbei jedoch die von rechts kommende, bevorrechtigte 16-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die 16-Jährige stürzte. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Autofahrerin ihre Fahrt fort, ohne sich um die leicht verletzte Fahrradfahrerin und eine Schadensregulierung zu bemühen. Wer Hinweise zu dem Pkw oder dem Unfall geben kann wird gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

Moormerland - Verkehrsunfall

Am Donnerstag ereignete sich gegen 14:40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Heinrich-Lübke-Straße in Moormerland. Eine 72-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Mercedes beabsichtigte aus einer Parklücke herauszufahren. Sie betätigte versehentlich den Vorwärtsgang und fuhr infolgedessen über eine Mauer und gegen ein Verkehrsschild. Weiterhin fuhr der Pkw gegen einen Stromkasten. Die Fahrzeugführerin und ein 67-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Moormerland - Glätteunfall auf der Autobahn

Am Donnerstag kam es kurz vor Mitternacht zu einem Verkehrsunfall auf der A31 in Fahrtrichtung Bottrop kurz vor der Anschlussstelle Neermoor. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer befuhr die A31 mit einem Pkw Mercedes-Benz, als er aufgrund plötzlich auftretenden Schneefalls und dadurch entstandener Glätte die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit Schutzplanken und letztlich mit einem Rettungswagen Mercedes-Benz. Da der Rettungswagen nicht mehr fahrbereit war und sich mittig der Fahrbahn befand, wurde für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeuges eine Vollsperrung eingerichtet. Die Sperrung blieb für ca. 1,5 Stunden bestehen. Eine Beifahrerin in dem Rettungswagen wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen sowie den Schutzplanken entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell