Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 26.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Betrug Love Scamming ++ Sachbeschädigung ++ Verkehrsunfall ++ Verkehrsunfallflucht mit Fahrrad ++

Rhauderfehn - Betrug Love Scamming

In den letzten Monaten kam es zu einem Vorfall von Love Scamming. Eine 53-jährige geschädigte Frau aus Rhauderfehn wurde hierbei durch eine Internetbekanntschaft über Facebook derart getäuscht, dass sie Geldbeträge im hohen fünfstelligen Bereich überwies. Zunächst entwickelte sich im Laufe der Zeit eine scheinbar gute Bekanntschaft. Das Gegenüber zeigte sich nahbar. In dem weiteren Verlauf intensivierte der derzeit noch unbekannte Täter die Beziehung durch emotionale Annäherung. Letztlich behauptete der Täter über einen Zeitraum von mehreren Wochen, dass verschiedene Notsituationen vorliegen würden, bei welchen er Unterstützung bräuchte. Die Geschädigte überwies daraufhin mehrfach und auf unterschiedliche Konten hohe Geldbeträge.

Die Polizei Leer/Emden warnt erneut vor Bekanntschaften im Internet, welche über den Aufbau einer Verbindung versuchen, die Geschädigten zu Leistungen oder Handlungen zu drängen. Die Täter sind meist geschult und gehen professionell vor, sodass sich eine emotionale Abhängigkeit aufbaut. Oftmals übernehmen die Täter hierbei tatsächlich existierende Identitäten mit reellen Bildern anderer Personen oder nutzen eine täuschend echt erscheinende, mittels KI generierte, Identität. Manchmal dauert es Wochen, manchmal Jahre, bis erste Geldforderungen eingehen. Das Gegenüber täuscht Notlagen aus unterschiedlichsten Gründen vor:

- Man benötige Geld für erkrankte oder an Notsituationen leidenden Familienmitglieder und/oder Bekannte, - Man sei selber erkrankt oder verunfallt, - Man leide unter Schulden, - Man würde gerne zu Besuch kommen, brauche jedoch Geld für den Flug, - Man sei Opfer von Diebstahl geworden.

Der emotionale Druck wird hierbei weiterhin stark erhöht. Nicht selten werde gefordert, dem Gegenüber aus Liebe finanziell zu helfen. Wird den Forderungen nicht mehr entsprochen, wird der Kontakt schlagartig beendet. Die 'Person' verschwindet, als hätte es sie nie gegeben.

Die Polizei empfiehlt, niemals personenbezogene Informationen und private Erreichbarkeiten mitzuteilen. Werden Sie bei emotionalen Annäherungen wachsam und senden Sie niemals Geld an Personen, die Sie nicht persönlich kennengelernt haben. Sprechen Sie bei dem geringsten Verdacht mit Ihnen vertrauten Personen. Es besteht nicht nur die Gefahr, Vermögen zu verlieren, sondern auch psychisch schwer unter dem Erlebten zu leiden. Hier erhalten Sie ausführliche Informationen und Hilfestellungen zu der Thematik Love-Scamming: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/.

Leer - Sachbeschädigung

Am Mittwochabend, gegen 19:40 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass mehrere Personen auf einem Grundstück in der Rembrandtstraße in Leer versuchen würden, eine Scheibe eines Einfamilienhauses einzuschlagen. Bei Eintreffen der Polizeikräfte waren die Personen bereits geflüchtet. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass eine Fensterscheibe beschädigt wurde. Der Schaden wird auf ca. 500,-EUR geschätzt. Wer Hinweise zu den Personen geben kann wird gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfall

In der Nacht zu Mittwoch kam es gegen 03:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Boltentorstraße in Emden. Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw Seat den Steinweg in Fahrtrichtung Boltentorstraße. In einer dortigen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Brückengeländer zusammen. Das Geländer wurde teilweise zerstört und musste durch den zuständigen Bauhof gesichert werden. Ebenso wurde der Pkw massiv beschädigt, dieser wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht mit Fahrrad

Eine 38-jährige Fahrradfahrerin befuhr am gestrigen Mittag mit einem Fahrrad und einem Kinderanhänger den Radweg der Papenburger Straße in Fahrtrichtung Papenburg. Im Anhänger befanden sich ein 5-jähriges und ein 2-jähriges Kind. Gegen 12:50 Uhr kam ihr ein derzeit noch unbekannter Fahrradfahrer mit einem dunklen Pedelec entgegen. Kurz vor der Einmündung Fehntjer Straße übersah der augenscheinlich junge Fahrradfahrer die entgegenkommende 38-Jährige, sodass beide Fahrräder zusammenstießen. Der Unbekannte touchierte zunächst das Fahrrad der Geschädigten und fuhr dann in den Kinderanhänger. Die Dame fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Ebenso wurde das 2-jährige Kind im Anhänger leicht verletzt. Der junge Mann entfernte sich daraufhin mit seinem Fahrrad, ohne seine Personaldaten mitzuteilen. Wer Angaben zu dem Vorfall oder zu dem Fahrradfahrer machen kann, wird gebeten, die Polizei in Rhauderfehn oder Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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