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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/ Emden

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruchstaten in drei Objekte auf Borkum

In der Nacht von Freitag, den 20.03.2026 auf Samstag, den 21.03.2026 kam es zu zwei Einbruchsdiebstählen und einem Versuch in verschiedene gewerbliche Objekte auf Borkum. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist insgesamt ein Sachschaden in einem unteren vierstelligen Bereich entstanden. Im Verlauf der Ermittlungen konnte ein 59-jähriger tatverdächtiger Mann durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Bei einer sich anschließenden Durchsuchungsmaßnahme konnten Beweismittel sichergestellt werden.

Gegen den Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Norden im Zentralen Bereitschaftsdienst für das Amtsgericht Emden ein Haftbefehl erlassen. Der Mann befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Frau Staatsanwältin A. Hoormann Staatsanwaltschaft Aurich Schloßplatz 10 in 26603 Aurich Tel. 04941 9998-516

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Naemi Schröder
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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