Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 23.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Sachbeschädigung ++ Trunkenheitsfahrt, Widerstand und Festnahme ++ Verkehrsunfall ++

Jemgum - Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, dem 21.03.2026, ca. 22:00 Uhr und Sonntag, dem 22.03.2026, ca. 06:00 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter in der Holtgaster Straße in Jemgum Verkehrseinrichtungen. So wurden mehrere Leitpfosten entfernt und ein Verkehrszeichen zur Festlegung der Geschwindigkeit beschädigt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, nehme bitte Kontakt mit der Polizei in Jemgum oder Weener auf.

Rhauderfehn - Trunkenheitsfahrt, Widerstand und Festnahme

Am Sonntag kam es zwischen 19:15 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Rhauderwieke in Rhauderfehn. Bei einer dortigen Tankstelle kontrollierten Polizeikräfte einen 57-jährigen Mann, der sich dort mit einem schwarzen Pkw Nissan befand. Zuvor war der Mann im Straßenverkehr in Ostrhauderfehn aufgrund einer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem Mann Hinweise für eine Alkoholbeeinflussung. Der Fahrzeugführer verhielt sich während der Kontrolle unkooperativ. Er sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und griff mehrere Polizeikräfte an. So versuchte er einen Polizeibeamten mit einem Kopfstoß zu treffen und zu beißen, nach einer Polizeibeamtin trat er. Weiterhin spuckte der Mann einen der Beamten an. Ein 25-jähriger Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt. Unter fortlaufenden Beleidigungen wurde der Mann fixiert und der Polizeidienststelle in Leer zugeführt. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des 57-Jährigen wurden sichergestellt. Gegen den Mann lag zudem ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen.

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Am Sonntag, gegen 12:00 Uhr kam es in der Schulstraße, Kreuzung Grüne Straße in Westoverledingen zu einem Verkehrsunfall. Die 55-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Smart beabsichtigte aus der Schulstraße kommend die Grüne Straße in Fahrtrichtung Hustede zu überqueren. Dabei übersah sie den von links kommenden bevorrechtigten 52-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Opel, der die Grüne Straße in Fahrtrichtung Rajenstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Die 55-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde medizinisch betreut.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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