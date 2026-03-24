Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 24.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Sachbeschädigung an Pkw und Fahrrad ++ Graffiti an Kirche ++ Auseinandersetzung ++ Rauchentwicklung in Gasthaus ++ Einbruch in Tankstelle ++ Vollbrand eines Gebäudes ++

Emden - Sachbeschädigung an Pkw und Fahrrad

Am Montagabend gegen 21:30 Uhr kommt es in den Straßen Katergang und Neutorstraße zu Sachbeschädigungen an einem Pkw Mitsubishi und an einem Fahrrad durch einen 28-jährigen Mann. Dieser hat aus bislang noch unbekannten Gründen im Katergang randaliert und hierbei Gegenstände umgestoßen und beschädigt. Der Mann wurde durch Polizeikräfte zur Polizeidienststelle in Emden gebracht und in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe dieser Tat sollen in einem Ermittlungsverfahren aufgeklärt werden.

Emden - Graffiti an Kirche

Am Wochenende kam es in der Bollwerkstraße zu einer Sachbeschädigung an einer dortigen Kirche. Dies stellte ein 53-jähriger Zeuge am Sonntag gegen 10:00 Uhr fest. Derzeit noch unbekannte Täter beschädigten die Außenfassade mittels Farbe mit unterschiedlichen Schriftzügen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweisgeber dieser Tat werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Auseinandersetzung

Am Montag gab es einen Polizeieinsatz nahe eines Lebensmittelmarktes in der Neutorstraße in Emden. Hier kam es zwischen einem 36-jährigen Mann, einer 37-jährige Frau und einem derzeit noch unbekannten Mann zu einer Auseinandersetzung. Die Männer gerieten hierbei in ein Gerangel. Zu Verletzungen kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. Der 36-Jährigen verhielt sich bei der Sachverhaltsaufnahme uneinsichtig und provokant Unbeteiligten gegenüber. Durch Polizeikräfte konnte eine Atemalkoholkonzentration von 2,61 Promille festgestellt werden. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Westoverledingen - Rauchentwicklung in Gasthaus

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montag, gegen 10:00 Uhr, drangen derzeit noch unbekannte Täter in ein Gasthaus in der Straße Fährpad in Westoverledingen ein. Polizeikräfte konnten bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort eine Rauchentwicklung im Gebäude feststellen. Die alarmierte Feuerwehr stellte fest, dass es zu keinem ausgedehnten Brandgeschehen gekommen sei, jedoch zu einer starken Rauchentwicklung. Das Gebäude wurde daraufhin durch die Feuerwehr gelüftet. Zu einem Schaden an Personen ist es nicht gekommen. Die entstandene Sachschadenshöhe wird derzeit auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.

Emden - Einbruch in Tankstelle

In der Nacht zu Dienstag gegen 03:45 Uhr brachen derzeit noch unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Petkumer Straße ein. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände. Eine 32-jährige Zeugin sah den Vorfall und störte die Täter bei der Tatausführung. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Uplengen - Vollbrand eines Gebäudes

Am Dienstagmorgen gegen 04:35 Uhr meldete eine 56-jährige Frau einen Brand in der Straße Nordobenende in Uplengen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache brach in einem Gebäude ein Feuer aus. Dortige Hausbewohner konnten das Haus bereits eigenständig verlassen. Ein 59-jähriger Mann verletzte sich bei Löschversuchen leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Bei Eintreffen der eingesetzten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurde festgestellt, dass bereits ein großer Teil des Erdgeschosses in Vollbrand stand. Die Feuerwehr begann umgehend mit Löschmaßnahmen zur Eindämmung des Feuers. Ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude ließ sich jedoch nicht mehr verhindern, sodass das Objekt vollständig ausbrannte. Das Gebäude gilt als einsturzgefährdet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Objekt wurde polizeilich beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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