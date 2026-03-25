Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 25.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Einbruch in Mehrparteienhaus ++ Hundeangriff ++ Beschädigung Schaufensterscheibe ++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++

Rhauderfehn - Einbruch in Mehrparteienhaus

Im Zeitraum zwischen Montag, den 23.03.2026, 21:00 Uhr und Dienstag, den 24.03.2026, 08:30 Uhr, verschaffte sich ein Täter Zugang zu einem Mehrparteienhaus in der Rhauderwieke in Rhauderfehn. Hier entwendete er aus einer Räumlichkeit mehrere Gegenstände. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Emden - Hundeangriff

Am 18.03.2026 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Vorfall beim Friesenhügel in Emden. Im Rahmen eines Spazierganges eines 61-jährigen Mannes versuchte ein unbekannter Hund seinen kleineren Hund (Chihuahua) anzugreifen. Der Hundehalter des Chihuahuas versuchte seinen Hund zu schützen. In der Folge kam es zu einem Unglück, der Chihuahua stürzte auf den Boden. Vor Ort befand sich auch der Hundehalter des unbekannten Hundes. Aufgrund der Notsituation des Chihuahuas und der sofortig notwendigen Behandlung konnten Personalien nicht festgehalten werden. Der kleine Hund verstarb durch den Sturz. Die Polizei bittet den Hundehalter des größeren Hundes oder Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, Kontakt mit der Polizei in Emden aufzunehmen.

Leer - Beschädigung Schaufensterscheibe

Am Dienstagabend gegen 21:20 Uhr wurde der Polizei ein Vorfall in der Mühlenstraße in Leer gemeldet. Demnach versuchten unbekannte Personen in ein Juweliergeschäft einzudringen. Die Polizei konnte vor Ort Beschädigungen an der Verglasung des Objektes wahrnehmen. Personen konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die entstandene Schadenshöhe wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Emden - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Mittwochmorgen kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Am Fehntjer Tief / Wykhoffweg in Emden. Ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die Straße Am Fehntjer Tief in Richtung Wykhoffweg stadtauswärts. Zur gleichen Zeit fuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Transporter Ford den Wykhoffweg in Richtung Am Fehntjer Tief, ebenfalls stadtauswärts. An der dortigen Kreuzung übersah der 34-Jährige den vorfahrtsberechtigten Transporter aufgrund der Witterungsverhältnisse, der von rechts kam und die Straße weiterhin in Richtung Wykhoffweg befahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die fünf Insassen des Transporters wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 20.000,- EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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