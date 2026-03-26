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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung zur Pressekonferenz vom 26.03.2026 zur Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik 2025

2 Dokumente

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Pressemitteilung zur polizeilichen Kriminalstatistik 2025++

Am Donnerstag, den 26.03.2026, wurde die polizeiliche Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Leer/ Emden für das Jahr 2025 durch den Leiter der Polizeiinspektion Herrn Memering und der Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes Frau Grüter vorgestellt. Weiteren interessierten Pressevertretern werden die wichtigsten Zahlen aus dem Jahr 2025 zusammengefasst als Pressemitteilung und der Vergleich der Zahlen aus den einzelnen Zuständigkeitsbereichen der PI Leer/ Emden zur Verfügung gestellt. Alle Informationen sind in den beigefügten Dateianhängen zu finden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Melina Trey
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114/104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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