Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Auftakt des Schwerpunktmonats "Landstraßensicherheit" am Montag (01.06.2026)

Augsburg (ots)

Am Montag (01.06.2026) startete die landesweite Schwerpunkaktion "Landstraßensicherheit". Im Fokus stehen hierbei u.a. Geschwindigkeit, Ablenkung, Benutzung Sicherheitsgurt, richtiges Überholen, junge Fahrer sowie Zweiräder.

Kühbach - Als Auftakt führten die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg gemeinsam mit der Polizeiinspektion Aichach am Montag (01.06.2026) von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine Kontrollstelle an der B300 Höhe Kühbach durch.

Hierbei registrierte die Polizei rund 32 Verstöße, alleine 14-mal wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Darüber hinaus wurden unter anderem auch Verstöße wegen fehlender Personen- und Ladungssicherung festgestellt. In einem Fall ermittelt die Polizei nun auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei leitete die entsprechenden Buß- und Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell