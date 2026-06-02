PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Auftakt des Schwerpunktmonats "Landstraßensicherheit" am Montag (01.06.2026)

Augsburg (ots)

Am Montag (01.06.2026) startete die landesweite Schwerpunkaktion "Landstraßensicherheit". Im Fokus stehen hierbei u.a. Geschwindigkeit, Ablenkung, Benutzung Sicherheitsgurt, richtiges Überholen, junge Fahrer sowie Zweiräder.

Kühbach - Als Auftakt führten die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg gemeinsam mit der Polizeiinspektion Aichach am Montag (01.06.2026) von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine Kontrollstelle an der B300 Höhe Kühbach durch.

Hierbei registrierte die Polizei rund 32 Verstöße, alleine 14-mal wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Darüber hinaus wurden unter anderem auch Verstöße wegen fehlender Personen- und Ladungssicherung festgestellt. In einem Fall ermittelt die Polizei nun auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei leitete die entsprechenden Buß- und Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 15:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (01.06.2026) führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Kontrollen durch. Gegen 10.45 Uhr kontrollierten sie einen 25-jährigen Autofahrer in der Wertachstraße. Dieser konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 15:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Freitag (29.05.2026), 15.30 Uhr, bis Montag (01.06.2026), 07.15 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter diverse Fahrzeuge. Der Täter beschädigte diverse geparkte Autos auf einem Parkplatz in der Memminger Straße. Unter anderem wurden Scheiben eingeschmissen und der Lack der Autos wurde zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000EUR. Die ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 15:09

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am Montag (01.06.2026) war ein 19-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs. Gegen 13.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei dieser stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren