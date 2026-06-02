Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahren ohne Fahrerlaubnis
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Montag (01.06.2026) führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Kontrollen durch.
Gegen 10.45 Uhr kontrollierten sie einen 25-jährigen Autofahrer in der Wertachstraße. Dieser konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Der 25-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.
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