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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Montag (01.06.2026), 18.15 Uhr, bis Dienstag (02.06.2026), 05.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti in der Auerbachstraße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter besprühten die rechte Seitenwand, die Scheiben sowie die hintere Tür von einem Bus. Dieser war am Straßenrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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