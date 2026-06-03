Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Montag (01.06.2026), 18.15 Uhr, bis Dienstag (02.06.2026), 05.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti in der Auerbachstraße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter besprühten die rechte Seitenwand, die Scheiben sowie die hintere Tür von einem Bus. Dieser war am Straßenrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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