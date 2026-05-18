Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Sachbeschädigung an Opel - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots)

Bereits zwischen dem 05.05.2026, 22:00 Uhr, und dem 06.05.2026, 11:00 Uhr, kam es in der Thesingfelder Straße in Neuenhaus zu einer Sachbeschädigung an einem grün-weißen Opel Combo. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, wodurch Risse in der Scheibe entstanden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941 989850 zu melden.

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