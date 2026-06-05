Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Dienstag (02.06.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Pedelec aus der Straße "Alter Postweg".

Zwischen 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr entwendeten der oder die Täter das versperrte graue Pedelec der Marke Haibike. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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