Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer stürzt und kollidiert mit Radfahrer

Großvargula (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16.20 Uhr auf einem Radweg zwischen Großvargula und Weinberg, unterhalb der Urleber Straße, zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Mopedfahrers und eines Radfahrers. Infolge eines Bremsmanövers an einer Engstelle kam der Mopedfahrer zu Fall und rutschte gegen den Radfahrer, der ebenfalls stürzte. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht. Der Mopedfahrer stieg auf seine gelbe Simson und entfernte sich pflichtwidrig von dem Unfallort in unbekannte Richtung. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - scheinbares Alter 15-18 Jahre - grauer Motocross-Helm - gelbe Simson "Schwalbe".

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall und dem Mopedfahrer geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0108933

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