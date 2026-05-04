Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall nach verbaler Auseinandersetzung - Fahrer flüchtet

Bad Langensalza (ots)

Am Sonntagabend kam es zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines Audis zu einer Unstimmigkeit über eine Verkehrssituation. Der Autofahrer befuhr eine Einbahnstraße über längere Zeit verbotswidrig in falscher Richtung. Der Radfahrer folgte ihn heraufhin und stellte ihn zur Rede. Die Männer tauschten zunächst untereinander Schimpfwörter aus. Kurz drauf fuhr der Audifahrer los, stieß gegen den Radfahrer, welcher sich hierdurch verletzte und entfernte sich entgegen der Pflichten als Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Der Radfahrer wurde ambulant in einem Klinikum behandelt und gilt als leichtverletzt.

Nach dem Autofahrer fahnden die Beamten der Polizeistation Bad Langensalza. Der Fahrzeugführer des silbernen Audi des Typs A3 wird als 20-25-jähriger Mann beschrieben. Seine Beifahrerin sei im gleichen Alter und blond gewesen.

Hinweise zum Unfall und dem Fahrer nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0109073

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