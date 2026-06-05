Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (04.06.2026) war ein 37-Jähriger mit seinem Auto in der Hans-Böckler-Straße / Schillstraße unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs.

Gegen 21.30 Uhr bemerkten Polizeibeamten den 37-jährigen Autofahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Im Zuge der Nachfahrt kam es zu gefährlichen Verkehrssituationen. In der Elizabethstraße stoppten Polizeibeamte den 37-Jährigen schließlich. Die Beamten stellten bei dem 37-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,25 Promille.

Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, beschlagnahmten den Führerschein und ordneten eine Blutentnahme an. Anschließend leistete der 37-Jährige Widerstand, schlug einen Polizeibeamten und beleidigte die Einsatzkräfte. Zudem beschmierte er im Rahmen der Blutentnahme eine Wand mit seinem Blut.

Der Mann war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er händigte den Beamten zuvor einen gefälschten Führerschein aus. Diesen stellten die Beamten sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 37-Jährigen.

Der 37-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

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