Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 23-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 18. Juni, befuhren eine 23-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann gegen 18 Uhr mit ihren E-Scootern die Viktoriastraße in östliche Richtung. Während der Fahrt kam der 24-jährige Mann aus Hamm mit seinem E-Scooter zu nah an den E-Scooter der 23-jährigen Hammerin, woraufhin sich die Fahrzeuge berührten.

Dadurch verlor die Frau die Kontrolle über ihr Elektrokleinstfahrzeug und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Mann blieb unverletzt.

Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell