Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Größerer Polizeieinsatz- Polizeihubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2026, kam es in Dogern zu einem größeren Polizeieinsatz bei dem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Gegen 10:15 Uhr wurde bekannt, dass sich ein 39-Jähriger in einer mutmaßlichen psychischen Ausnahmesituation befinden soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden diese massiv bedroht, weshalb zunächst versucht wurde deeskalierend auf diesen einzuwirken. Weitere Kräfte mussten nachgefordert werden. Dem 39-Jährigen gelang die Flucht, woraufhin es zu einer größeren Suchaktion rund um Dogern kam, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Der 39-Jährige konnte gegen 13 Uhr in Waldshut in der Nähe eines Parkhauses vorläufig festgenommen werden. Er wurde in eine Fachklinik untergebracht. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei darum, Warnmeldungen in Sozialen Medien nicht ungefiltert zu teilen, sondern sich über den Wahrheitsgehalt zu erkundigen oder die Meldung der Polizei abzuwarten.

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