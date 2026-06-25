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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: E-Mountainbike aus Fahrradkeller einer Tiefgarage entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 23.06.2026, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 24.06.2026, 14.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein E-Mountainbike der Marke Focus. Das Mountainbike stand verschlossen in einem Fahrradkeller einer Tiefgarage eins Mehrfamilienhauses in der August-Bauer-Straße. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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