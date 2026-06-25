POL-FR: Weil am Rhein: E-Mountainbike aus Fahrradkeller einer Tiefgarage entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 23.06.2026, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 24.06.2026, 14.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein E-Mountainbike der Marke Focus. Das Mountainbike stand verschlossen in einem Fahrradkeller einer Tiefgarage eins Mehrfamilienhauses in der August-Bauer-Straße. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.
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