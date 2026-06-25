POL-FR: Weil am Rhein: E-Mountainbike aus Fahrradkeller einer Tiefgarage entwendet

Freiburg (ots) - Am Montag, 22.06.2026, gegen 12 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Radfahrer die Elzstraße in Gutach. Auf Höhe des Anwesens Nr. 31A musste der Radfahrer stark bremsen, als plötzlich ein Auto aus einem Grundstück herausfuhr. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es soll sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Um den Verkehrsunfall klären zu können, sucht die Polizei nach dem ...

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