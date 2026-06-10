Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen

Lkr. Tuttlingen) Teerkolonne unterwegs: Polizei rät zur Vorsicht bei "Haustürgeschäften" (08./09.06.2026)

Deilingen (ots)

Am Montagnachmittag ist ein 40-Jähriger im Ortsteil Delkhofen Opfer der Betrugsmasche einer Teerkolonne geworden.

Die ausländischen Straßenarbeiter gaben an, angeblich noch Teer übrig zu haben und diesen zu einem günstigen Preis einzubauen. Nach einer mündlichen Vereinbarung begann die Teerkolonne, die mit drei Fahrzeugen und mehreren Arbeitern vor Ort war, mit den Arbeiten. Im Anschluss wurde der Preis für die Arbeiten festgelegt. Der 40-Jährige sollte einen Teilbetrag bar und den restlichen Betrag per Sofortüberweisung bezahlen. Ein Tatverdächtiger begleitete den Geschädigten schließlich zur Bank, wo dieser die Überweisung tätigte. Zudem übergab der Mann dem Täter den vereinbarten Bargeldbetrag.

Bei der Rückkehr zur Baustelle teilten die Arbeiter dem Auftraggeber dann mit, dass der Teer ausgegangen sei und Nachschub beschafft werden müsse. Nachdem die Teerkolonne die Örtlichkeit verlassen hatte, erhielt der Geschädigte einen Anruf, wonach die Arbeiten erst am Folgetag abgeschlossen werden könnten. Doch auch am Dienstag kehrten die Arbeiter nicht mehr zurück. Auf einer per E-Mail versandten Rechnung war lediglich der Betrag der Sofortüberweisung aufgeführt. Der bar bezahlte Geldbetrag blieb hingegen unerwähnt.

Der Polizeiposten Wehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Teerkolonne war mit einem dunkelgrauen Kombi, einem weißen Pkw, mutmaßlich der Marke Toyota oder Mazda, sowie einem weißen Pickup unterwegs. An den Fahrzeugen waren gelbe ausländische Kennzeichen angebracht.

Präventionshinweis:

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht bei Haustürgeschäften, auch bei ungefragt angebotenen Handwerkerleistungen wie beispielsweise Dach-, Pflaster- und Teerarbeiten oder Fassadenreinigungen.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung oder auf Ihr Grundstück, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrem Vermieter beziehungsweise Ihrer Vermieterin angekündigt worden sind.

Fordern Sie von Handwerkern ein schriftliches Angebot oder einen Vertrag, aus dem Name und Anschrift des Vertragspartners sowie das Datum hervorgehen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Dienstleistungen besonders günstig oder vermeintlich kostenlos angeboten werden, der Anbieter versucht, Sie zu einer sofortigen Zusage zu bewegen, oder auf Barzahlung besteht.

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