Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Katze vermutlich durch Hund getötet - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am 16.06.2026, in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und 22:30 Uhr, wurde auf dem Gelände des Hundefreilaufgeländes Huntsteert in Schortens vermutlich eine Katze durch einen Hund tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Besitzer der Katze zunächst über einen längeren Zeitraum Hundegebell wahr. Zudem konnten sie eine weibliche und eine männliche Stimme hören, die sich gegenseitig dazu aufforderten, den Hund anzuleinen und einen Anruf zu tätigen. Da die Katze auf die üblichen Lockrufe nicht nach Hause zurückkehrte, begaben sich die Halter auf die Suche. Schließlich fanden sie ihre Katze tot vor einem Nebeneingang des Geländes auf. Das Tier trug ein Halsband mit Namen und einer Telefonnummer. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Halter des beteiligten Hundes sowie weitere Zeugen. Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder die beschriebenen Personen beziehungsweise einen Hund im Bereich des Hundefreilaufgeländes bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schortens unter der Telefonnummer 04461 984930 in Verbindung zu setzen.

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