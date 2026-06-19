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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis in Jever und Sande

Jever (ots)

Am 18.06.2026, gegen 19:35 Uhr, kam es am Elisabethufer in Jever zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 50-jähriger Pkw-Fahrer, vom Elisabethufer in die Blaue Straße abzubiegen. Aufgrund der Verkehrssituation musste er an der Einmündung warten. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des wartenden Fahrzeugs auf. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Geschädigten entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass der Mann möglicherweise unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Gegen 20:50 Uhr wurde das Fahrzeug des Beschuldigten in der Hauptstraße in Sande aufgrund einer auffälligen Fahrweise gemeldet und anschließend von Einsatzkräften kontrolliert. Bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,76 Promille festgestellt. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Beschuldigten wurden Blutproben entnommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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