Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis in Jever und Sande
Jever (ots)
Am 18.06.2026, gegen 19:35 Uhr, kam es am Elisabethufer in Jever zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 50-jähriger Pkw-Fahrer, vom Elisabethufer in die Blaue Straße abzubiegen. Aufgrund der Verkehrssituation musste er an der Einmündung warten. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des wartenden Fahrzeugs auf. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Geschädigten entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass der Mann möglicherweise unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Gegen 20:50 Uhr wurde das Fahrzeug des Beschuldigten in der Hauptstraße in Sande aufgrund einer auffälligen Fahrweise gemeldet und anschließend von Einsatzkräften kontrolliert. Bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,76 Promille festgestellt. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Beschuldigten wurden Blutproben entnommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
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