Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall in Sande

Sande (ots)

Am 18.06.2026, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Sande zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Quads die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortszentrum. In Höhe eines an der Hauptstraße gelegenen Versicherungsunternehmens übersah er einen verkehrsbedingt wartenden Pkw und fuhr ungebremst auf dessen Heck auf. Der Fahrer des Quads erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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