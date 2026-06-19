PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall in Sande

Sande (ots)

Am 18.06.2026, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Sande zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Quads die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortszentrum. In Höhe eines an der Hauptstraße gelegenen Versicherungsunternehmens übersah er einen verkehrsbedingt wartenden Pkw und fuhr ungebremst auf dessen Heck auf. Der Fahrer des Quads erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 07:19

    POL-WHV: Brand eines Geräteschuppens in Sande

    Sande (ots) - Am 18.06.2026, gegen 15:40 Uhr, geriet an der Weserstraße in Sande ein Geräteschuppen auf einem Firmengelände in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte der unmittelbar an ein Hauptgebäude angrenzende Schuppen nicht vollständig aus. Durch das Feuer wurden jedoch große Teile des Daches sowie eine Wand erheblich beschädigt. Die Ortsfeuerwehren Sande und Gödens waren mit mehreren Einsatzkräften ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 14:09

    POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Kind in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am 17.06.2026, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Kind. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg der Bahnhofstraße aus Richtung Luisenstraße kommend in Fahrtrichtung Virchowstraße. Während der Fahrt hielt er ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 14:01

    POL-WHV: Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte - Zeugen gesucht

    Wilhelmshaven (ots) - Am 10.06.2026 wurde ein 29-jähriger Wilhelmshavener Opfer eines versuchten Betrugs durch falsche Polizeibeamte. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten zwei bislang unbekannte Männer an der Wohnanschrift des Geschädigten in der Bismarckstraße und gaben sich als Polizeibeamte aus. Zur Legitimation zeigten sie einen vermeintlichen Dienstausweis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren