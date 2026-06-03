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Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der BAB 6 vor der Bischmisheimer Talbrücke

St. Ingbert (ots)

Am Morgen des 03.06.2026 kam es gegen 08:30 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken, unmittelbar vor der Bischmisheimer Talbrücke, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 40-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Kleinwagen den linken Fahrstreifen der BAB 6 aus Richtung Mannheim kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken. Kurz nach dem Rastplatz Bischmisheim verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw geriet über beide Fahrstreifen ins Schleudern und kollidierte im Bereich der Übergangskonstruktion zur Bischmisheimer Talbrücke mit der Mittelschutzplanke.

Durch den Aufprall wurde die Schutzplanke erheblich beschädigt. Der Pkw kam anschließend zwischen den beiden Fahrstreifen zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an den Anschlussstellen St. Ingbert-Mitte und St. Ingbert-West abgeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

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