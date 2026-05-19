Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

St. Ingbert (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2026, kam es gegen 15:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Poststraße in St. Ingbert, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die bislang unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte beim Ausfahren aus einer Parklücke ein stehendes Fahrzeug und entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die unbekannte Fahrzeugführerin fuhr einen grauen Mercedes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise diesbezüglich geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell