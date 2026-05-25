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Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Waldparkplatz Fröschenpfuhl

St. Ingbert (ots)

Am Pfingstmontag, den 25.05.2026, kam es zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Waldparkplatz Fröschenpfuhl in St. Ingbert-Hassel. Hierbei wurde ein rückwärts eingeparkter, blauer Opel Astra Kombi mit IGB-Kreiskennzeichen auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um ein weißes / helles Kraftfahrzeug.

Der Waldparkplatz war im Tatzeitraum stark frequentiert. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise diesbezüglich geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

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