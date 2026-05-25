Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Waldparkplatz Fröschenpfuhl

St. Ingbert (ots)

Am Pfingstmontag, den 25.05.2026, kam es zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Waldparkplatz Fröschenpfuhl in St. Ingbert-Hassel. Hierbei wurde ein rückwärts eingeparkter, blauer Opel Astra Kombi mit IGB-Kreiskennzeichen auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um ein weißes / helles Kraftfahrzeug.

Der Waldparkplatz war im Tatzeitraum stark frequentiert. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise diesbezüglich geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

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