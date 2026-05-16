Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: 41-Jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Rohrbach (St. Ingbert) (ots)

Am Samstag, dem 16. Mai 2026, kam es im St. Ingberter Ortsteil Rohrbach zu einem Alleinunfall eines E-Scooter-Fahrers. Dieser befuhr die Straße 'In den Königswiesen' in Rohrbach und stürzte im Bereich der Einmündung zur Hunsrückstraße. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war hierbei nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht beteiligt. Der ohne Schutzhelm fahrende Mann wurde schwer verletzt und wurde u.a. mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei St. Ingbert zu melden.

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