Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrerflucht auf der BAB 6 St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am 12.05.2026 gegen 13:55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 6 kurz vor der Anschlussstelle Rohrbach in Fahrtrichtung Mannheim. Hierbei wurde der geschädigte Fahrzeugführer von einem schwarzen Kombi von der rechten Fahrspur gedrängt, sodass dieser mit der rechten Schutzplanke kollidierte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw, sowie an der Schutzplanke entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Verkehrsunfalls geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

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