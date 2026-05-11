POL-IGB: Lkw kippt um - Fahrer schwerverletzt!

St. Ingbert-Rohrbach (ots) - Am 29.04.2026 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 119 zwischen Kirkel und St. Ingbert-Rohrbach, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 86-jährige Fahrerin kam mit ihrem Kleinwagen aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet ...

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