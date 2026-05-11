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Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Lkw kippt um - Fahrer schwerverletzt!

St. Ingbert (ots)

Am 11.05.2026, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 66jähriger Mann mit seinem Lkw die Zufahrt zur Baustelle unterhalb der "Grumbachtalbrücke" in St. Ingbert-Sengscheid um Bauschutt abzuladen. Beim rückwärtigen Hochfahren an einer Steigung rutschte das linke Hinterrad des Lkws ab, wodurch das Fahrzeug auf die linke Seite kippte. Der Fahrer des Kippers wurde hierbei schwerverletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Lkw entstand Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
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Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

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