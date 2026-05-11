Polizeiinspektion Sankt Ingbert
POL-IGB: Lkw kippt um - Fahrer schwerverletzt!
St. Ingbert (ots)
Am 11.05.2026, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 66jähriger Mann mit seinem Lkw die Zufahrt zur Baustelle unterhalb der "Grumbachtalbrücke" in St. Ingbert-Sengscheid um Bauschutt abzuladen. Beim rückwärtigen Hochfahren an einer Steigung rutschte das linke Hinterrad des Lkws ab, wodurch das Fahrzeug auf die linke Seite kippte. Der Fahrer des Kippers wurde hierbei schwerverletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Lkw entstand Sachschaden.
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