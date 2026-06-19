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POL-WHV: Brand eines Geräteschuppens in Sande
Sande (ots)
Am 18.06.2026, gegen 15:40 Uhr, geriet an der Weserstraße in Sande ein Geräteschuppen auf einem Firmengelände in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte der unmittelbar an ein Hauptgebäude angrenzende Schuppen nicht vollständig aus. Durch das Feuer wurden jedoch große Teile des Daches sowie eine Wand erheblich beschädigt. Die Ortsfeuerwehren Sande und Gödens waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
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