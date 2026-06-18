Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Kind in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.06.2026, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Kind. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg der Bahnhofstraße aus Richtung Luisenstraße kommend in Fahrtrichtung Virchowstraße. Während der Fahrt hielt er sein Mobiltelefon in der Hand. Als er das Handy von einer Hand in die andere wechseln wollte, übersah er eine Frau, die ihm mit ihren drei Kindern auf dem Gehweg entgegenkam. In der Folge kollidierte der Radfahrer mit einem vierjährigen Kind. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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