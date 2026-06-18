Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 10.06.2026 wurde ein 29-jähriger Wilhelmshavener Opfer eines versuchten Betrugs durch falsche Polizeibeamte.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten zwei bislang unbekannte Männer an der Wohnanschrift des Geschädigten in der Bismarckstraße und gaben sich als Polizeibeamte aus. Zur Legitimation zeigten sie einen vermeintlichen Dienstausweis vor, bei dem es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um eine Fälschung gehandelt haben dürfte.

Die Männer behaupteten, gegen den 29-Jährigen liege ein Haftbefehl vor. Um die angeblich erforderlichen Maßnahmen abzuwenden, forderten sie die Zahlung eines Geldbetrages in Höhe von 1.000 Euro. Der Wilhelmshavener wurde misstrauisch und verweigerte die Zahlung. Daraufhin entfernten sich die beiden Männer und flüchteten mit einem schwarzen VW Passat.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: Person 1 - männlich - weiße Hautfarbe - etwa 25 bis 30 Jahre alt - etwa 185 cm groß - blonde, zur Seite gegelte Undercut-Frisur - altrosa Hoodie - schwarze Jeans - braune Stoffschuhe Person 2 - männlich - weiße Hautfarbe - etwa 40 Jahre alt - etwa 170 cm groß - Glatze - Kreuz-Tattoo hinter dem linken Ohr - petrolfarbenes Hemd - schwarze Lederjacke im "Biker"-Stil - helle Jeans - weiße Nike-Schuhe

Beide Personen führten nach Angaben des Geschädigten eine schwarze Aktentasche mit sich, in der sich der angebliche Haftbefehl befunden haben soll.

Wer Zweifel an der Echtheit von Amtspersonen hat, sollte sich Dienstausweise genau zeigen lassen und im Zweifel die Polizei verständigen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder dem schwarzen VW Passat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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