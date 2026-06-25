Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schopfheim: Motorradfahrer stürzt auf Kreisstraße und verletzt sich schwer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.06.2026, gegen 14.35 Uhr, stürzte ein 53-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 6352. Er befuhr die Kreisstraße von Raitbach kommend bergwärts in Richtung Gersbach, als er unweit der Einmündung zur Kreisstraße 6339 in eine Rechtskurve stürzte. Der Motorradfahrer kollidierte mit der Schutzplanke und kam etwa 3 Meter neben sowie 2 Meter unterhalb der Fahrbahn an einem Abhang zum Liegen. Das Motorrad kam nach etwa 30 Meter auf der Fahrbahn zum Liegen. Mit schwersten Verletzungen wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber ins Unispital nach Basel verflogen. Es bestehe Lebensgefahr. Am Motorrad sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Dieser wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Bis gegen 16.15 Uhr war die Kreisstraße komplett gesperrt. Nach Bergung des Motorrads wurde gegen 17.30 Uhr die einseitige Streckenführung dann auch aufgehoben.

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